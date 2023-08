Schuld und Schuldlosigkeit im totalitären Regime Theaterwerke Bietzen führen Lenz-Drama „Zeit der Schuldlosen“ in Menningen und Sulzbach auf

Die Theaterwerke Bietzen bringen Siegfried Lenz’ Drama „Zeit der Schuldlosen“ im September in Menningen (Landkreis Merzig-Wadern) und Sulzbach (Regionalverband Saarbrücken) auf die Bühne. Die Aufführungen sind am Freitag und Samstag, 8. und 9. September, im Bürgerhaus Menningen sowie an den Samstagen 16. und 23. September in der Sulzbacher Jahnturnhalle. Beginn ist um 20.30 Uhr, Einlass um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.