Endlich wieder vor Publikum : Theater Überzwerg kehrt vergnüglich aus Corona-Pause zurück

Saarbrücken Endlich wieder Theater: Am Donnerstagnachmittag wurde im Theater Überzwerg die Premiere des Stücks „Zwei Monster“ und vor allem die Rückkehr in den Theaterbetrieb gefeiert.

Die Erleichterung darüber, wieder vor Publikum spielen zu können, dass es weitergeht, merkte man allen Beteiligten an: So war – nachdem die Überzwerge viel Arbeit und Schweiß im Vorfeld in die Organisation einer Freiluftbespielung des Theaterinnenhofs gesteckt hatten – die Freude am Ende groß.

Im von Gertrud Pigor dem Bilderbuchklassiker von David McKee nachempfundenen Stück, geht es hoch her: Zwei Kerle – einer blau, der andere rot – leben durch einen hohen Berg getrennt voneinander; beide „echt stark und unglaublich gefährlich“. Zunächst leben die zwei sich in ihren Angebereien gegenseitig überbietenden Prahlhanse friedlich nebeneinander her. Ob tolldreiste Angaben, wie „Ich kann Karate im Kopfstand!“ oder „Ich mache Flickflack-Salto – vorwärts-rückwärts gleichzeitig!“, auf Tatsachen beruhen, können sie nicht überprüfen, denn der „Monsterberg“ verwehrt ihnen den Blickkontakt. Aber: Durch ein Loch im Berg können sich die beiden unterhalten: „Blau an rot, bitte melden!“ Doch irgendwann passiert, was wir alle kennen: „Ich hab recht!“ „Nein, ich!“ Der unausweichliche Streit darüber, ob der Tag nun geht oder doch eher die Nacht kommt, geizt nicht mit immer kreativer werdenden, (aber kindgerechten) gegenseitigen Beschimpfungen und gipfelt im Niederriss des Bergs. Ein begeisternder, actionreicher Spaß für das Publikum ab vier!