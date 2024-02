Premiere im Saarländischen Staatstheater Wie in der „Walküre“ aus Science-Fiction Wirklichkeit wird

Saarbrücken · Richard Wagners Blockbuster vom „Ring des Nibelungen“ geht am Sonntag, 11. Februar, mit der Premiere der „Walküre“ im Saarbrücker Theater in die zweite Runde. Was planen die beiden Regisseurinnen?

07.02.2024 , 08:00 Uhr

Alexandra Szemerédy und Magdolna Parditka (rechts) inszenieren den gesamten „Ring“ am Saarbrücker Theater. Für die „Walküre“ führen sie ihr Regie- und Auststtaungskonzept aus „Rheingold“ fort. Foto: Martin Kaufhold

Von Martina Krawulsky

Wagners musiktheatrales Opus Magnum um die Überheblichkeit und Ohnmacht des Menschen, der sich mit hemmungslosem Forschungsdrang auf der Jagd nach unbegrenztem Wissen gottähnlich als Schöpfer geriert – als älteste und einzige Mini-Serie der Operngeschichte machte sie heute auch Netflix alle Ehre! In einer Staffel mit vier Episoden bietet sie vom spannenden Fantasy-Plot über einen vielfältig aufgefächerten Cast wirklich alles, was einen guten Blockbuster ausmacht; Cliffhanger und Showdown inbegriffen.