„The World of Music Video“: Drei Lieblings-Musikvideos, die nicht in der Ausstellung sind : Liveauftritte sind das Größte

Depeche Mode: Enjoy the silence. Wiederentdeckt bei 3Sat, am 1.1. 2022: Schamane David Gaham, live in Paris 2001. Einer der charismatischsten Frontmänner der Welt, er steht neben und über sich, ein schwarz glühender Feuerball.

Große Momente großer Interpreten, live, das ist Musikvideo at it’s best. Vor allem, wenn der große Anton Corbijn filmt.

Police: Roxanne, live, am besten von 1979. Weil damals Sting mit Police in der Congresshalle als Vorgruppe von Eberhard Schoener auftrat. Ein Nobody, ein stimmliches Naturtalent, der einen zeitlosen Klassiker der Musikgeschichte sang, ohne es zu wissen. Ein Blondie hatte Reggae drauf und sang über eine Prostituierte. Die coole Variante von Underground, das war elektrisierend, verwirrend und ist heute pure Nostalgie.