„The Fog“ im Kino Achteinhalb : Die Rente ist sicher – zumindest bei John Carpenter

John Carpenter 2018 bei einem Konzert in der Albert Hall in Manchester. Foto: Picture Alliance. Foto: picture alliance / Photoshot/dpa Picture-Alliance / Photoshot

Saarbrücken Das Saarbrücker Kino Achteinhalb zeigt einen betagten Klassiker von Regisseur John Carpenter – was macht der eigentlich heute?

Sicher ist seine Rente jedenfalls. Wenn wieder mal eines seiner alten Werke neu verfilmt wird, bekommt John Carpenter einen Scheck und eine Erwähnung als „executive producer“ – auch wenn er die Arbeit an diesen Remakes meistens ignoriert, am liebsten von seinem Sofa aus.

Carpenter ist mittlerweile 71 Jahre alt, seinen jüngsten und wohl letzten Kinofilm „The Ward“ drehte er vor zehn Jahren. Das müde Gruselwerk zementierte damals den Ruf eines Ausgelaugten, der an seine frühen Klassiker wie „Halloween“, „Die Klapperschlange“ oder „Das Ding aus einer anderen Welt“ nicht anknüpfen konnte. Etwas ungerecht ist dieser Ruf schon; aber in den vergangenen Jahren scheinen Teile der Filmkritik ihn doch etwas gnädiger zu sehen, während eine jüngere Generation seine alten Klassiker entdeckt – dank scheinbar endloser DVD-Neu-Editionen seiner Werke, von denen die meisten erstaunlich gut gealtert sind.

In der Form von Horrorfilmen und Thrillern erzählte Carpenter von seiner Skepsis gegenüber der Welt und dem Menschen an sich. In „Assault“ (1974) ging es um urbane Gewalt, im Actionfilm „Die Klapperschlange“ (1979) um einen US-Polizeistaat – und in der späten, unterschätzten Fortsetzung „Flucht aus L.A.“ um ein Amerika unter einem wirren und minderheitenhassenden US-Präsidenten (der Film ist von 1996). In seiner grellen Satire „Sie leben!“ von 1988 ist die Welt unterwandert von Außerirdischen, die uns seit Jahren hypnotisieren mit Botschaften wie „Konsumiert!“, „Schlaft!“ und „Schaut Fernsehen!“.