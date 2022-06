Colletti und Small State : Bands aus dem Saarland bei großem US-Festival

Saarbrücken/Gainesville Beim Rockfestival „The Fest“ in Florida sind zwei Bands aus dem Saarland dabei.

Über 300 Bands spielen Ende Oktober beim dreitägigen Festival „The Fest“ – drei davon kommen aus Deutschland, zwei davon aus dem Saarland, wie das Riegelsberger Label Barhill Records mitteilt. Die Saarbrücker Singer-Songwriterin Jenny Collet alias Coletti, deren Mini-Album „Searching for former solace“ bei Barhill erschienen ist, wird bei „The Fest“ in Florida auftreten; ebenso das Saarbrücker Punkrock-Quartett Small State, dessen Album „Low Expectations“ beim Tholeyer Label Midsummer Records herausgekommen ist.