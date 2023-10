„Sie haben noch viel Feuer im Arsch“ Teils weit gereiste Fans feiern The Boss Hoss in Saarbrücken (mit Fotos)

Saarbrücken · Ruhige Töne, Cowboyhüte und ein spontaner Tanzauftritt. So war das Konzert von The Boss Hoss in Saarbrücken.

23.10.2023, 11:27 Uhr

Fans feiern The Boss Hoss in der Saarlandhalle Saarbrücken 33 Bilder Foto: Marko Völke

Von Marko Völke

Die Cowboys sind los! Nicht nur bei „The Boss Hoss“ waren bei ihrem Saarbrücker Konzert am Samstagabend die Hüte der Viehhirten Pflicht. Auch viele der knapp 3.000 Besucher kamen stilecht gekleidet und verwandelten die Saarlandhalle in eine Art Westernstadt. Hier geht es zur Bilderstrecke: Fans feiern The Boss Hoss in der Saarlandhalle Saarbrücken