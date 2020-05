Fast 100 Jahre alt geworden : Erster „Tatort“- Kommissar des SR gestorben

Saarbrücken Unaufgeregtheit war sein Markenzeichen als Kommissar: Als man 1970 in Saarbrücken den Bühnen-Routinier Manfred Heidmann, der jetzt im Alter von 96 Jahren gestorben ist, für eine Hauptrolle im zweiten „Tatort“ der ARD überhaupt verpflichtete, ahnte niemand, dass dieses Format mal zusammen mit der „Tagesschau“ zum Markenkern des Ersten zählen würde.

Nach seinem letzten „Tatort“ 1984 ließ Manfred Heidmann mit Anfang 60 auch seine Schauspielkarriere ausklingen. Das Kino, auch das Fernsehen verlangten nach anderen Gesichtern; nicht nur Heidmann erging es so. Zuvor hatte er allerdings ja seine großen Momente gehabt. Der gebürtige Lübecker stand bereits als Kind in „Emil und die Detektive“ in seiner Heimatstadt auf der Theaterbühne. Und als junger Mann spielte er 1941 mit Heinz Rühmann im legendären UfA-Streifen „Quax der Bruchpilot“. Heidmann stimmte darin das zuckrige Liedchen „Heimat, Deine Sterne“ an. Was später noch so manche und so mancher nachsangen. Im immer furchtbarer wütenden Krieg, den Nazi-Deutschland angezettelt hatte, war das vielen Balsam für die Seele.