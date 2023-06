Neuer Film heißt „Jackpot“ Dreharbeiten für neuen „Tatort“ aus Saarbrücken haben begonnen – was bisher bekannt ist

„Jackpot“ ist der Arbeitstitel des neuen „Tatort“ des Saarländischen Rundfunks (SR). Am Mittwoch, 14. Juni, ist die erste Klappe gefallen für den Krimi, der unter anderem in Saarbrücken, am Flughafen Saarbrücken, im Saarbrücker Ludwigsparkstadion sowie in Neunkirchen gedreht wird.