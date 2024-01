„Der Fluch des Geldes“ Neuer „Tatort“ aus Saarbrücken bricht jahrzehntelangen Rekord

Im Sonntagskrimi der ARD ermittelten die Kommissare Schürk und Hölzer im „Tatort: Der Fluch des Geldes“ wieder in Saarbrücken. Der Film knüpfte unmittelbar an den Vorgänger an – und brachte dem Saar-Tatort eine beachtliche Quote.

29.01.2024 , 10:37 Uhr

14 Bilder Das sind die echten Schauplätze des neuen Tatorts Saarbrücken 14 Bilder Foto: dpa/Manuela Meyer