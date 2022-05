Neuer Kinofilm : „Tatort“-Ermittler Daniel Sträßer zeigt eine bisher kaum bekannte Seite von sich

Daniel Sträßer als Fynn im Kinofilm "Alles in bester Ordnung". Foto: Filmwelt Verleihagentur

Saarbrücken Daniel Sträßer (Saar-„Tatort“) stellt in der Camera Zwo in Saarbrücken seinen neuen Kinofilm vor. Eine Komödie – was untypisch ist für den Schauspieler aus Völklingen.

Schauspieler Daniel Sträßer, aktueller saarländischer „Tatort“-Kommissar, kommt am Donnerstag, 26. Mai, in die Camera Zwo in Saarbrücken; dort stellt er den Kinofilm „Alles in bester Ordnung“ vor. In der Komödie spielt er einen jungen Mann, der mit möglichst wenig Konsum und möglich wenig Besitztümern durchs Leben gehen will. Ihm gegenüber steht eine leidenschaftliche Sammlerin mit übervoller Wohnung, gespielt von Corinna Harfouch.

„Alles in bester Ordnung“ ist das Regiedebüt der Schauspielerin und Drehbuchautorin Natja Brunckhorst, die 1981 in der Hauptrolle von „Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ bekannt wurde. Brunckhorst habe Sträßer engagiert, sagt sie, als „einen männlichen Gegenpart, der Corinna Harfouch standhalten kann, jemanden, der im gleichen Raum mit ihr eine ebenso starke Präsenz hat“. Der gebürtige Völklinger Sträßer (Burgtheater Wien, Schauspielhaus Zürich, „Charité“ im TV) freut sich, sagt er in einem Interview des Filmverleihs, nach einigen sperrigen Figuren einen „sehr gut funktionierenden und sympathischen Charakter“ zu spielen. „Sonst bediene ich ja sehr oft die Rolle des Antagonisten, mache das auch gerne, möchte auf diese zwielichtigen, schattigen Charaktere aber auch nicht festgelegt werden.“ Von seinem komödiantischen Talent habe er „bisher noch nicht so viel zeigen“ können.

Daniel Sträßer und Corinna Harfouch. Foto: Filmwelt Verleihagentur

Der Weg in die Camera Zwo wird für den Darsteller nicht allzu weit sein, da er gerade im Saarland ist, um bis zum 2. Juni den vierten „Tatort“ als Kommissar Adam Schürk zu drehen: „Die Kälte der Erde“ ist der Arbeitstitel (wir haben berichtet), Drehorte sind Saarbrücken, Püttlingen, Göttelborn und Völklingen. Es geht um einen Todesfall bei einem Saar-Pfalz-Fußball-Derby, und auch die gemeinsame Vergangenheit von Schürk und seinem Kollegen Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) spielt erneut eine Rolle.