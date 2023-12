Arbeitstitel war „Jackpot“ Saarbrücker „Tatort“ hat neuen Titel und TV-Termin

„Der Fluch des Geldes“ entstand an 21 Tagen, gedreht wurde an der Congresshalle, auf dem Saarbrücker Flughafen, in der Pathologie der Winterberg-Klinik, im Ludwigsparkstadion sowie in Dudweiler und Neunkirchen. Für Regisseur Christian Theede geht es bei dem Krimi um „eine Tasche voller Geld, zwei Freunde, die sich darüber zerstreiten, und eine Gruppe Spieler, die für den kurzen Kick des Spiels alles verwetten, selbst ihre Beziehungen und Freundschaften.“ Kommissar Hölzer sei „getrieben von dem Drang, Gerechtigkeit herstellen zu wollen. Aber gibt es die überhaupt?“