Alte Feuerwache So begeisterte der Tanz-Abend „Substanz 21“ das Publikum in Saarbrücken

Immer zum Saisonende dürfen sie selbst ran: Tänzerinnen und Tänzer des Saarländischen Staatsballetts präsentieren sich in der Alten Feuerwache mit eigenen Choreografien und machen meist auch die Ausstattung, Musikauswahl und Lichtstimmung selbst. Selten sah man so viele Geschichten von Liebe, von Protagonisten, die sich umfangen, achtsam miteinander umgehen und hörte dazu so viele Geigenklänge wie am Samstag bei der Premiere der 21. Ausgabe von „Substanz“.