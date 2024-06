29. und 30. Juni Tag der Architektur im Saarland – was kann man sich wo anschauen?

Ein runder Geburtstag für den Tag der Architektur im Saarland: Die Architektenkammer (AKS) lädt an diesem Wochenende zum 30. Mal ein, sich „interessante und anspruchsvolle Bau-Projekte“ anzuschauen, wie die Kammer verspricht. Vor Ort kann man mit Bauherren sprechen, mit Architektinnen und Architekten. Das Motto in diesem Jahr ist „Einfach (um)bauen“: Klimawandel, Ressourcenknappheit oder der Mangel an bezahlbarem Wohnraum „verlangen nach Lösungen im Bausektor“, teilt die AKS mit. „Insbesondere Sanierungen, Aufstockungen, Erweiterungen und Umnutzungen bieten hier einige Potenziale“, sagt AKS-Präsident Alexander Schwehm. In diesem Jahr habe man „wieder qualitativ hochwertige Neu- als auch Umbauprojekte im Programm“, sagt Schwehm. Sie machten deutlich, „dass Bauen und Klimaschutz Hand in Hand gehen können“.