So war Sylvie Hamards bewegender Abschied von den Perspectives Sylvie Hamard war eine Festivalchefin der Herzen

Wie fing diese Erfolgsgeschichte an? Weit vor 2007. Hamard steckt schon Jahrzehnte tief drin im hiesigen grenzüberschreitenden Kultur-Geschäft. Von 1996 an baute sie zusammen mit ihrem zukünftigen Mann, den man dann 2002/2003 zum Perspectives-Chef machte, die „Scène national“ im Forbacher Carrerau mit auf. Als man ihr, die nicht mehr in der Großregion lebte, dann die Saarbrücker Festival-Leitung antrug, übernahm sie beherzt ein Himmelfahrtskommando. Die Perspectives galten als klinisch tot, die Zuschauerzahl lag bei einer kaum mehr unterbietbaren Quote von 4000, während sich Land und Landeshauptstadt um Schuld und Zuständigkeiten stritten. Doch das Wunder geschah, Hamard baute die Perspectives wieder auf, trotzte der Pandemie, und erreicht längst wieder weit mehr als 10 000 Menschen. Dank Fleiß, Programm-Umsicht, professioneller Medienarbeit, vor allem aber auch deshalb, weil Hamard den Begriff Kooperation ernst nimmt. Allen ihren Sponsoren und Partnern, vom Bigplayer Weltkulturerbe Völklinger Hütte bis zur Montessori-Schule Friedrichsthal, begegnet sie mit der gleichen Aufmerksamkeit und Zuvorkommenheit. Treue ist eines ihrer besonderen Talente, auch gegenüber ihrem Team. Es wurde für sie selbst wie für das Festival ein wichtiger Stabilitätsfaktor – und bleibt es für die kommende Phase der Unsicherheit, so lange kein neuer Kopf für das Festival gefunden ist. Darauf machte Doris Pack (CDU) während der Pressekonferenz aufmerksam, Vorständin Stiftung zur deutsch-französischen kulturellen Zusammenarbeit, die die Perspectives trägt. Namentlich erwähnte Pack die stellvertretende Festivalleiterin Martha Kaiser – ein Fingerzeig, wohin personell die Reise nach Hamard gehen könnte?