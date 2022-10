Interview mit Suzi Quatro : „Ohne es zu ahnen, bin ich die erste Frau in der Rockmusik geworden“

Suzi Quatro tritt am 28. Oktober im Lokschuppen in Dillingen auf. Foto: Tina Korhonen

Dillingen Außergewöhnlich ist einiges an Suzi Quatro. Sie war eine der ersten Frauen in der Rockmusik, die zudem nicht nur sang, sondern auch ein Instrument spielte. Der an ihr riesig wirkende E-Bass wurde zu ihrem Markenzeichen. Sie hatte große Hits wie „Can the Can“ und „Stumblin‘ In“. Jetzt lebt die 72-Jährige abwechselnd in England und Hamburg. Am 28. Oktober kommt die US-Amerikanerin in den Dillinger Lokschuppen. Wir haben mit ihr gesprochen.