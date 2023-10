Johanneskirche Saarbrücken Kinofilm „Metropolis“ mit Live-Begleitung an der Orgel

In der Völklinger Ausstellung „Der deutsche Film“ widmet sich derzeit ein ganzes Kapitel Fritz Langs legendärem Stummfilm „Metropolis“ (1927) – mit Kostümen, Dekorationen und Ausschnitten. Den Film selbst kann man sich am Sonntag in der Saarbrücker Johanneskirche ansehen: Im Rahmen der „Orgelabend“-Reihe läuft er dort ab 19.30 Uhr, begleitet an Kleuker-Orgel vom italienischen Konzertorganist Carlo Barile, zuletzt 2020 mit seinen Beethoven-Interpretationen in der Johanneskirche. Für die Aufführung wird eine gekürzte Fassung des Monumentalfilms verwendet, der Eintritt ist wie gewohnt frei.