Offener Brief : Studierende der Saar-Kunsthochschule fühlen sich übergangen

Im Hauptgebäude der HBK-Saar am Saarbrücker Ludwigsplatz waren am dritten Juli-Wochende Abschlussarbeiten von Studierenden zu sehen. Kurz zurvor hatten mehr als 100 von ihnen die Zustände an ihrer Kunsthochschule in einem offenen Brief scharf kritisiert. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken An der Saar-Kunsthochschule (HBK) brodelt es: Rund 100 Studierende haben einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie intransparente Entscheidungsstrukturen kritisieren, eine „gekippte Stimmung“ beklagen und einen Stopp der Umbau-Pläne fordern. Die Uni-Leitung hält dagegen.

Am vergangenen Wochenende präsentierten Kunststudierende voller Stolz ihre künstlerischen Arbeiten in einer großen Jahresausstellung. Doch sehr harmonisch scheint es an ihrer Hochschule (HBKsaar) in Saarbrücken derzeit nicht zu laufen. Unter der Oberfläche brodelt es. „In den letzten Monaten ist die Stimmung an der Hochschule gekippt, wir haben am eigenen Leib erfahren müssen, welcher Ton hier gerade vorherrscht. Aber nur wenn wir uns zusammentun, können wir die augenblicklichen Herausforderungen meistern“, heißt es in einem offenen Brief, der Ende vergangener Woche an die Mitglieder der HBKsaar versandt wurde. Mit uns sprechen wollten die Initiatoren allerdings nicht. Auf Anfrage unserer Zeitung nahm die Uni-Leitung zu den Vorwürfen Stellung – ebenfalls nur in schriftlicher Form.

„Wir legen (...) großen Wert auf einen guten, respekt- und vertrauensvollen Umgang miteinander. Die in dem offenen Brief vom 21.07.2022 adressierten Sorgen von Teilen der Studierendenschaft nehmen wir ernst. Gleichwohl distanzieren wir uns von der inhaltlich in weiten Teilen nicht korrekten Darstellung von Sachverhalten“, schreibt HBK-Rektor Christian Bauer. Unterzeichnet ist das Statement auch von der Prorektorin Maike Faas und Kanzlerin Ruth Maurer. Alles sei „weitaus komplexer“, der offene Brief viel zu „verkürzt“.

Es geht um Geld, den Umbau und Strukturreformen

Worum geht es? Zum einen um die Reform von Verwaltungsstrukturen. Zum anderen um geplante Umbau- und Sanierungsmaßnahmen. Und ums Geld. Im offenen Brief ist von einer Prüfung der Institution durch den Rechnungshof die Rede, die Grund für die Maßnahmen in der HBK sein könnte. „Wir würden gerne erfahren, wie es sich diesbezüglich verhält“, schreiben die Unterzeichnerinnen. Der Rechnungshof wiederum will sich „zum derzeitigen Verfahrensstand nicht äußern.“ Die Uni-Leitung betont, dass rechtliche Vorgaben, die die HBK saar umzusetzen habe, nicht verhandelbar seien. Der Rechnungshof prüfe zudem turnusgemäß.

Die Studierenden befürchten „Strukturveränderungen innerhalb der Hochschule“, die „die bisher praktizierte und im Hochschulgesetz verankerte Eigenverwaltung unmöglich machen.“ Einige Ausschüsse seien aufgelöst worden, auch der Haushaltsausschuss. „Insbesondere diese Veränderung betrifft uns direkt“, heißt es in dem Brief. Denn finanzielle Engpässe hätten zur Folge, das Exkursionen und Projekte gestrichen würden, Hiwi-Stellen wegfielen und Barvorlagen, die für die Selbstorganisation des Atelieralltags notwendig seien, nicht mehr gezahlt würden. Das sei „sachlich nicht richtig“, dementiert die Uni-Leitung: Projekte, Exkursionen und Stellenbesetzungen bedürften aber erst einer „haushaltsrechtlichen Prüfung.“

Die Hochschule wächst

Trotz klammer Kassen habe die HBKsaar zudem neue Räumlichkeiten angemietet, kritisieren die Unterzeichner. Genannt wird unter anderem das HDI Gebäude am Neumarkt, wo nun auch das An-Institut K8 für strategische Ästhetik eine neue Bleibe hat (in den Räumen des Co:hub66). „Wir würden gerne wissen, ob das Geld, welches hierfür eingesetzt wird, genau jenes ist, welches in der Lehre eingespart werden soll?“ Darauf geht die Stellungnahme der Uni-Leitung nicht explizit ein. Wohl aber auf die Notwendigkeit, neue Räumlichkeiten für das „erfreulicherweise aufwachsende Personal“ finden zu müssen.

Dafür wird die HBK gerade umgebaut, das Hauptgebäude wird saniert. Vor allem dessen geplanter Umbau stößt bei den Studierenden auf heftige Kritik. Denn die Räume des Ateliers für Kommunikationsdesign sollen im Zuge der Sanierung der Verwaltung weichen, schreiben sie. Das aber sei problematisch, weil es der räumlichen Nähe der Ateliers von Kommunikationsdesign und Typografie bedürfe, die bei einer Verlagerung der Design-Klasse nicht mehr gegeben sei. „Wir fordern einen sofortigen Stopp des Vorhabens!“, heißt es in dem Papier. Man würde anders als behauptet „die verschiedenen Statusgruppen Schritt für Schritt“ in die Pläne einbeziehen und arbeite eng mit dem Asta (Studierendenvertretung) zusammen, kontert der Rektor. Die Asta-Vertreterinnen hätten die Einladung zum Gespräch angenommen – im Gegensatz zu den Initiatoren des offenen Briefes, bedauert die Hochschul-Leitung.

Auch dass das digitale HBK-Verwaltungssystem, an das der Saar-Uni „angeglichen“ werden solle, sehen die Unterzeichner kritisch. Das gefährde die Selbstständigkeit ihrer Kunsthochschule. „Soll die HBK in Zukunft ein Appendix der Universität des Saarlandes werden?“, fragen sie in ihrem Brief. Auch hier widerspricht der Rektor: Alle Saar-Hochschulen bekämen ein auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes, aber einheitliches Campus-Management-System.

Uni-Leitung erneuert Gesprächsangebot

Aus dem Brief spricht ein tiefes Misstrauen gegenüber der Uni-Leitung. „Wir wurden bei wichtigen Entscheidungen meist außen vor gelassen“, so einer der vielen Vorwürfe. Es mangele an gegenseitigem Respekt. Man fühlt sich missachtet. Die Studierenden fürchten, dass die geplanten Maßnahmen nicht nur den Geist ihrer Hochschule mit ihrem traditionell offenen, interdisziplinären Konzept untergraben werden. Sie sehen vielmehr auch ihre Mitbestimmungsrechte beschnitten. Die geplanten Reformen würden über ihre Köpfe hinweg entschieden und gingen zu Lasten der gesetzlich festgeschriebenen Selbstverwaltung. Deshalb fordern sie von Rektor Christian Bauer eine Vollversammlung zu Anfang des kommenden Wintersemesters. Diese sagt die Uni-Leitung nicht zu, betont aber, „im Gespräch bleiben zu wollen“ und bereits in einem Plenum und mehreren Arbeitsgruppen über die Neuerungen diskutiert und informiert zu haben.