Stopp für „Resonanzen“-Festival empört Landespolitiker : Festival-Aus: Es hagelt Kritik für das Kultusministerium

Saarbrücken Ministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) findet nicht nur für ihren Umgang mit dem Resonanzen-Festival keine Mitstreiter in der Politik. Sie betreibe Hinterzimmer-Politik,heißt es.

Das Kultusministerium steht in Sachen Resonanzen-Festival massiv in der Kritik aus der Landespolitik. Kurz nachdem durch SZ-Recherchen öffentlich wurde, dass Kultusministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) das erst 2020 neu aufgelegte „junge“ Musikfestival „Resonanzen“ 2022 nicht fortführen will und bereits am Umbau der gesamten Festival-Landschaft arbeitet, wurde das Thema auf die Agenda des Landtags-Kulturausschusses gesetzt. Im Vorfeld äußerte sich am Freitag sogar der kulturpolitische Sprecher der SPD-Fraktion vorsichtig kritisch zum Vorgehen des Ministeriums. Jürgen Renner nennt auf SZ-Nachfrage die Konzeption des Festivals „überzeugend“. Die erste Ausgabe habe eine „hohe Qualität“ gehabt: „Insofern ist die jetzt entstandene Unsicherheit bedauerlich. Eine gewisse Unsicherheit besteht pandemiebedingt jedoch nahezu in der gesamten saarländischen Festivallandschaft. Von daher ist das Anliegen des Kultusministeriums, insgesamt über „Bedarfe in der saarländischen Festivallandschaft“ nachzudenken, für mich nachvollziehbar“.