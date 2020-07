Sonntagsmatinée im Merziger Zeltpalast : Streichquartett „Quatour Arod“ reizt Extreme virtuos und spannend aus

Merzig Was für eine Sonntagsmatinée im Merziger Zeltpalast! Streichquartett der besonderen Art mit dem „Quatour Arod“ aus Frankreich. Was Jordan Victoria und Alexandre Vu (Violinen), Tanguy Parisot (Viola) und Samy Rachid (Violoncello) mit faszinierender Selbstverständlichkeit an Zusammenspiel, weiter Dynamik und virtuoser Technik auf die Bühne brachten, war begeisternd.

Joseph Haydn beklagte, dass er für seine Quartette opus 76 das Feuer mit „Mühe und Anstrengung hervorsuchen“ musste. Die „Laune und der Witz“ des Fünften der Reihe wurde von den vier Musikern aber so federleicht, feinsinnig und filigran, mit so klangvollem, extremen Piano in Szenen gesetzt, dass man die musikantische Empathie mit jeder Note spürte. Dass sie auch „Biss“ haben, bewiesen die Vier in Béla Bartóks viertem Quartett, das aus einem kleinen Motiv gespeist wird. „Voller Härten und Geheimnisse“ ist es, ungarische Klagegesänge klingen an, gesteigerte Dramatik und komplexe Harmonik erschweren das Verständnis. In der extrovertierten Interpretation des Quartetts wurde dies fassbar.