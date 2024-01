Stabwechsel nach 35 Jahren Ex-SR-Moderatorin und Peter Altmaier – Umbruch bei der Stiftung Kulturbesitz im Saarland

Die Gesellschaft zur Förderung des Saarländischen Kulturbesitzes wurde im Jahr 1989 gegründet. Der Verein mit Sitz in Homburg hatte es sich damals zur Aufgabe gemacht, die vier Museen der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz, die Moderne Galerie, das Museum für Vor- und Frühgeschichte, das Deutsche Zeitungsmuseum in Wadgassen und die Römische Villa in Nennig finanziell und ideell zu unterstützen.