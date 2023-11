Für alle Musikfans etwas dabei Stars stimmen auf Weihnachten ein — saarländische Weihnachtskonzerte im Überblick

Das Gunni Mahling Showensemble lädt ebenfalls zu mehreren Weihnachtskonzerten ein. Die Termine: 7. Dezember, 19 Uhr, in der Saarbrücker Kirche St. Paulus sowie am 10. Dezember, 18 Uhr, in der Bisttalhalle Differten und am 15. Dezember, 20 Uhr, in der Rosseltalhalle in Großrosseln. Weitere Aufführungen: 16. Dezember, 19.30 Uhr, in der St. Ingberter Stadthalle und am 17. Dezember, 18 Uhr, in der Riegelsberger Riegelsberghalle sowie am 22. Dezember, 19.30 Uhr, im St. Wendeler Saalbau. Karten und weitere Infos unter www.ticket-regional.de