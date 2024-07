Starker Abschluss des „Fill In“-Jazzfestivals mit Roni Kaspi und Camille Bertault „Wie geht es uns, haben wir Spaß?“

Sicherlich traf die Sache mit der Improvisation mehr auf den ersten Teil des Sonntagsprogramms zu: Da kam mit Roni Kaspi die jüngste Musikerin des Festivals auf die Bühne. Gerade mal 23 Jahre alt ist die israelische Schlagzeugerin, und doch schon in der Lage, so manchem der gestandenen Drummer im Publikum die Kinnlade herabfallen zu lassen. Kaspi lieferte mit ihren Mitmusikern Noé Berne (E-Bass) und Oxy (Keyboards) ein echtes Feuerwerk ab. Wenn Jazz eine jugendliche Seite hat, dann ist es das, was das Trio spielte. Da war so viel Disco-Funk, Pop und Drum ’n’ Bass drin, sodass es auch zu einem Tanzabend gedient hätte – einige aus dem Publikum ließen sich dann auch dazu verleiten, ihre Körper zu bewegen. Kaspi ist nicht nur eine atemberaubende Schlagzeugerin, sie singt auch in einer mädchenhaften Weise, die bisweilen an Björk erinnerte. Erfrischend waren ihre Ansagen an die Zuhörerschaft: „Wie geht es uns, haben wir Spaß?“, fragte sie da beispielsweise, als anfangs der Funke noch nicht ganz übergesprungen war. Später beklagte sie, dass sie immer so schlechte Witze mache, das sei wirklich ein Problem. Um dann am Ende auf die mitgebrachten T-Shirts zu verweisen: „Die sind so cool, dass du darin noch zehnmal cooler aussiehst.“ Am Ende des Auftritts war echte Euphorie im Publikum spürbar.