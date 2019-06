Opern-Premiere am Staatstheater : Faust als Vergewaltiger, Mephisto als Rächer

Opern-Premiere am Staatstheater

Mephistopheles (Markus Jaursch), mit Baseballschläger, konfrontiert Faust mit seiner Vergangenheit: Sungmin Song (mit Schal) singt die Partie des „Jungen Faust“. Hier mischen die beiden Betäubungsmittel in den Drink für Fausts Tochter, so wie es Faust tat, um Frauen gefügig zu machen. Foto: Andrea Kremper/SST/ANDREA KREMPER

Saarbrücken Geisel- und Familiendrama zugleich: Star-Regisseur Vasily Barkhatov hat Gounods Oper „Faust“ radikal brutal auf die Bühne des Saar-Staatstheaters gebracht.

Dr. Heinrich Faust hat Familie! Ehefrau Marthe, Tochter Margarethe, Sohn Valentin. Das hat sich Starregisseur Vasily Barkhatov für seine „Faust“-Inszenierung am Saarbrücker Staatstheater ausgedacht. Die Musik ist die Gewohnte, die von Charles Gounod. Eine Saarbrücker Fassung also.

Gewalt ist ein Grundgedanke der Regie: Gewalt hat Faust Margarethe und anderen Frauen angetan. Jetzt kommt Gewalt über ihn: Geiselnehmer setzen ihn und seine Sippschaft bei seiner feucht-fröhlichen Geburtstagsfeier fest. In Nonnentracht schwenken sie ihre Waffen, ihren Anführer (Mephistopheles) hat Faust nach Gotteslästerung selbst gerufen. Des Lebens überdrüssig, verschachert er seine Seele an den alerten Vertreter des Bösen, um wieder Jugend zu erlangen. Die Regie löst das genial: Der „alte“ Faust muss nun zusehen, wie sein „junges“ Alter Ego gleich ihm um Margarethe wirbt, mit Hilfe des Bösen ihr verführerisch Schmuck schenkt, ihr Liebesversprechungen macht. Die Gesellschaft tanzt ums goldene Kalb, huldigt dem Mammon.

Dabei ist der Böse gar nicht so unsympathisch. Markus Jaursch mit beweglichem Bass-Bariton ist zwar ein hinterlistiger, scheinheiliger Rocker mit Baseballschläger, versteht es aber auch, einschmeichelnd zu manipulieren. Ein wahrer (Volks-) Verführer. Anders Sohn Valentin (sympathisch Salomón Zulic del Canto), der im geistlichen Gewand immer wieder hilflos das Gute einfordert. Mephistopheles wirft sich auch schon mal in die Kutte, um zu intrigieren. Die Unterbühne, als Tiefgarage mit schickem Sportwagen gestylt, symbolisiert hier das Unterbewusstsein, in dem sich Konfrontationen, positive und negative Begegnungen und Seelisch-Gedankliches abspielen. Und Siebel aus der teuflischen Geiselnehmer-Bande geistert, mit dem toten Baby Margarethes um den Leib geschnallt und mit einer Bombe versehen, durch die Szene. Der Zeitzünder tickt, eine ständige Bedrohung durch Schuld, die Margarethe auf sich geladen hat.