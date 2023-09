Neue Saarbrücker Konzertsaison Top-Organist bringt Uraufführung mit zu seinen Konzerten ins Saarland

Interview | Saarbrücken · Von Erbringen aus hat Christian Schmitt den Sprung in die internationalen Konzertsäle geschafft – ob Elbphilharmonie oder Wiener Musikverein, London, Zürich oder Tokyo, der saarländische Organist ist überall gefragt. Seit zwei Jahren lehrt Schmitt auch als Professor für künstlerisches Orgelspiel in Rotterdam. In den nächsten Monaten ist der Mittvierziger wieder öfter im Saarland zu hören: Schmitt ist Artist in focus des Saarländischen Staatstheaters.

21.09.2023, 08:00 Uhr

Der aus Beckingen stammende Christian Schmitt ist als Organist international gefragt und in dieser Saison Artist in focus des Saarländischen Staatstheaters. Foto: SST/Uwe Arens

Von Florian Schneider