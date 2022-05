Staatstheater spielt einen deutsch-französischen „Jedermann“ : „Jedermann.Bliesgau/Monsieur tout le monde“ bringt das Theater aufs Land und ins Grüne

Die Zuschauer-Tribüne steht schon. Mitten im grünen Bliesgau, umgeben von den Ausgrabungen, spielt das Staatstheater einen deutsch-französischen "Jedermann". Foto: SST

Bliesbruck-Reinheim An so einem Ort hat das Saarländische Staatstheater noch nie gespielt. Mitten im Europäischen Kulturpark Bliesbruck-Reinheim, auf der deutsch-französischen Grenze, und umgeben von grünen Feldern, haben die Bühnenbauer des SST ein Freiluft-Theater hingestellt. Hier hat ein sommerlich-luftiges Theaterstück Premiere, ein „Jedermann“, der auch ein französischer „Monsieur tout le monde“ ist. Und das alte Gottesgericht sieht hier ebenfalls etwas anders aus.

Von Isabell Nina Schirra

Es lässt sich nicht leugnen: Es liegt da dieser Tage solch ein Flirren in der Luft. Es ist das Aufatmen nach zwei Jahren Pandemie. Das Aufatmen nach zwei von einem Virus gelenkten Sommern. Das Flirren. Es ist die freudige Anspannung, der Hunger. Auf das Leben, auf die Freiheit, auf Mehr.

Doch soll man zunächst all die kulturellen Entbehrungen der letzten beiden Jahre nachholen? Oder lieber gleich dem Ruf des nun schon fordernd lockenden Sommers folgen? Und: Muss es immer eine Entweder-Oder-Entscheidung sein? Keinesfalls!

Das Saarländische Staatstheater etwa drängt es mit seiner neuesten Produktion zum ersten Mal seit vielen Jahren hinaus ins Freie. „Jedermann.Bliesgau/Monsieur tout le monde“ heißt das Stück, das in Kooperation mit der Stadt Sarreguemines, dem Saarpfalz-Kreis und dem Europäischen Kulturpark Bliesbruck-Reinheim entstanden ist und vom deutsch-französischen Bürgerfonds gefördert wurde.

Fertig für die Landpartie: Das "Jedermann"-Team am Bühneneingang des Staatstheaters in Saarbrücken. Für ihren deutsch-französischen "Jedermann" müssen Regisseurin Bettina Bruinier (stehend, Mitte, im hellblauen Kapuzenpulli) und ihr Team in den Bliesgau fahren. Foto: SST/Astrid Karger

Gespielt wird, der Name deutet es schon an, im Bliesgau. Genauer gesagt: Mitten im Kulturpark Bliesbruck-Reinheim. „Jedermann.Bliesgau/Monsieur tout le monde“ wird so zum dritten Teil der Saarland-Saga, dem Vorhaben des Staatstheaters, sich theatralisch eingehender mit dem Saarland zu befassen.

„Bei 'Mettlach' und 'Weh dem, der aus der Reihe tanzt' wurde das Saarland als Ort quasi mit auf die Bühne gezogen“, erklärt Regisseurin Bettina Bruinier, „mit 'Jedermann. Bliesgau' bringen wir das Schauspiel selbst an einen integralen saarländischen Ort“.

Schon lange habe man sich im Haus gefragt, wie das wohl sei „wenn man mal open air geht“, sagt Bruinier. Die Proben auf der vom Staatstheater mitten im Naturpark Bliesbruck-Reinheim aufgestellten Bühne – nebst Tribüne für die Zuschauer – zeigen: Das Schauspiel hat draußen eine ganze besondere Qualität. „Es kommt Luft dran“, scherzt Bruinier.

„Die imposante Naturkulisse des Bliesgaus bildet an sich schon einen theatralen Rahmen“, sagt sie weiter, „hier ist alles ein Bild, hier spielt man fast von selbst“. Die Sonne, die während dem Spiel sanft hinter dem Hügel versinkt, lade das Ganze noch einmal atmosphärisch auf.

Auch das Stück selbst zeugt von diesem Ziel bedeutungsvoller Leichtigkeit. Gespielt wird nämlich die mittelalterliche Fabel vom „Jedermann“ nach Hans Sachs/Hugo von Hofmannsthal. Herr Jedermann ist habgierig, verschwenderisch, egoistisch. Als seine Todesstunde naht, bittet er den Tod verzweifelt um Aufschub: Zur groß ist die Angst vor dem Jenseits. Zu sehr bereut er sein bisheriges Leben.

Im Bliesgau lässt Bettina Bruinier einen modernen „Jedermann“ spielen: „Wir haben uns vom christlichen Göttergericht gelöst“, betont sie. Sie seien vielmehr „charmanten, leicht angeranzten griechisch-inspirierten Göttern gewichen“. Und: Beim Bliesgauer „Jedermann“ wird die mittelalterliche Fabel auf den Umgang des Menschen mit der Natur übertragen.

Auch deshalb fügt sich dieses Stück so gut in den Naturpark Bliesbruck-Reinheim. Nicht nur weil die umliegenden Keltengräber und die römische Villa an die Vergänglichkeit erinnern, während die Naturkulisse auf das Fortbestehende, das Fortwährende verweist, wie Bruinier betont, sondern eben auch weil der Bliesgau ein Biosphären-Reservat ist, ein Großschutzgebiet.

Trotz seiner thematischen Aktualität bleibe „Jedermann.Bliesgau/Monsieur tout le monde“ ein „einfaches, unterhaltsames, kulinarisches Erlebnis“, sagt Bettina Bruinier, „ein Volksstück eben“. Um der Grenzlage des Naturparks gerecht zu werden, wird das Stück auch gleich zweisprachig aufgeführt. In deutscher und französischer Sprache.

Bettina Bruinier und das Ensemble haben sich dazu einer experimentellen wie wirkungsvollen Inszenierungsstrategie bedient: Das Götter-Paar aus der Göttin (Gaby Pochert) und le dieu (Sébastien Jacobi) spiegelt sein Sprechen jeweils gegenseitig in deutscher und französischer Sprache. Zusätzlich werden einzelne Passagen immer wieder kurz zusammengefasst und übersetzt. „Es versteht wirklich jeder“, sagt Bruinier.

„Jedermann.Bliesgau“ garantiert eine Stunde Theaterspaß in freier Natur. Für Theaterfans und -neulinge. Für Jung und Alt. Für Franzosen und Deutsche. Kurz gesagt: Für jedermann. Und wer will, kann vorher den Europäischen Kulturpark besichtigen und dort sogar picknicken.