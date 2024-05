Abschieds-Spielzeit von Bodo Busse Darauf können sich Besucher des Saarländischen Staatstheater freuen

Es lässt sich nicht vermeiden. Beim Blick auf die Führungsmannschaft, die der Saarbrücker Intendant Bodo Busse in der Alten Feuerwache bei der alljährlichen Spielplan-Pressekonferenz um sich versammelt hat, klopft die Frage an: Wer wird wohl im nächsten Jahr an den Tischen Platz nehmen, um die Produktionen der nächsten Saison vorzustellen? Busse selbst jedenfalls nicht, denn er zieht im Sommer 2025 nach acht Saarbrücker Jahren an die Staatsoper Hannover weiter. Er steigt also früher aus seinem Vertrag aus. Und mögen die Verträge von Ballettchef Stijn Celis, von Generaldirektor Sébastien Rouland oder den Sparte4-Leitern Luca Pauer und Thorsten Köhler auch länger laufen, wenn der „Zirkusdirektor“ geht, nimmt das dessen Theaterfamilie meist als Zäsur und zieht ebenfalls weiter.