Friedrich-Dürrenmatt-Stück wird nach Saarbrücken verlegt : Ein unmoralisches Angebot ans Saarbrücker Publikum

Der Bürgermeister (Raimund Widra) rät Alfred III (Gregor Trakis) zum Selbstmord. In Saarbrücken sieht man eine sehr spezielle Version des Dürrenmatt-Klassikers „Der Besuch der alten Dame“ (1956). Foto: Staatstheater Saarbrücken/Martin Kaufhold

Saarbrücken Was wäre wenn – den Saarbrückern ein unmoralisches Angebot gemacht würde? Das Saarbrücker Staatstheater zeigt im „Besuch der alten Dame“, was passiert. Bis hin zum Mord.

Es gibt viele Klassiker-Inszenierungen, die raunen dem Zuschauer unentwegt zu, sie hätten viel mit ihm persönlich und aktuellen Problemen zu tun. Nicht selten bleibt das Behauptung. Das wollte Gastregisseur Gustav Rueb offensichtlich besser machen. Die Version, die er am Sonntagabend im Saarbrücker Staatstheater vom „Besuch der alten Dame“ (1956) ablieferte, flüstert nicht, im Gegenteil, sie trompetet ins Parkett: Achtung, Saarbrücker, aufgepasst! Hier geht’s um eine Gewissensprüfung! Wie haltet ihr’s mit dem Konsum? Die Bürgerschaft steht vor der Wahl aller westlicher Wohlstandsgesellschaften: Getauscht werden Leiche(n) und Moral gegen Konjunktur.

Nun denn, Friedrich Dürrenmatts bankrottes Städtchen Güllen, in dem Menschen wohnen, die unvorteilhafte, verblichene beige Billigklamotten tragen (Kostüme: Dorothee Joisten), liegt für Regisseur Rueb an der Saar, kämpft mit der Haushaltsnotlage, hofft auf eine Batteriefabrik, plant eine „Hafencity 31“ – mit den Milliarden, die die reichste Frau der Welt, die Saarbrückerin Claire Zachanassian, bei einem Heimatbesuch mitbringt. Der Staatstheater-Kinderchor intoniert „Mir sinn Saarbrigger unn spiele Kligger, unn stemme Blutwurschd mit ähner Hand!“, der Staatstheater-Intendant Bodo Busse gibt auf einem Videofilm den unterwürfigen Empfangs-Chef für den hohen Gast, und später wird die Familie Ill mit einem auf Pump gekauften Auto am Völklinger Weltkulturerbe vorbeidüsen.

Dieser Reality-Soap-Ansatz könnte Charme haben, bringt auch einige Lacher, doch am Ende stehen allzu viele Gags und Mätzchen für einen Holzhammer-Stil, der Dürrenmatts intelligentes Gedankenexperiment über die Mechanismen zwischen Moral und Mammon zu einer platten Parabel breit klopft – über die Verführbarkeit heutiger Gesellschaften durch Konsumversprechen. Am Ende tanzt das Bürger-Ensemble4 des Staatstheaters wie eine Sekte in Trance. Im Sarg liegt der kollektiv ermordete Alfred Ill, der dem Götzen Wohlstand geopfert wurde, weil Claire ein Kopfgeld auf ihn aussetzte. III hat sie als junges Mädchen geschwängert, dann durch gekaufte Meineide vor Gericht als Hure verleumden lassen. Letzteres wurde sie dann auch – und steinreich, durch Heirat. Nun kauft sie sich „Gerechtigkeit“. Oder geht es dieser Frau, die Dürrenmatt zwischen Medea, neurotischer Hexe und instinktgetriebenem Raubtier changieren lässt, nur um Rache? Womöglich lebt Claire schlicht Jagdlust aus und Egozentrik? Zum anderen kämpft da zweifellos eine zutiefst Verletzte um die verlorene große Liebe.

Bis zu diesen Finessen dringt die Inszenierung allerdings nicht vor, obwohl sie mit rund zweieinhalb Stunden Länge alle erdenkliche Zeit dazu hätte. Denn Rueb hat Dürrenmatts Text rabiat eingekürzt, ihn aber mit aktuellen Textpassagen, Chorischem und Film-Collagen wieder aufgepolstert. Das Ergebnis ist nachgerade fatal. Denn Dürrenmatt hat seinen Nebenfiguren, etwa dem Polizisten (Thorsten Köhler), dem Pfarrer (Michael Wischniowski) oder Lehrer (Bernd Geiling) infernalisch gute Argumente in den Mund gelegt, mit denen sie Ill von einem freiwilligen Opfergang überzeugen wollen, um sich selbst die Hände sauber zu halten. Im Originaltext entfaltet sich so die gesamte Perversion der Gutmenschen-Gesellschaft, die humanistische Werte, Gottes Willen oder die Rechtsstaatlichkeit bemühen, wenn’s doch nur um eins geht: den persönlichen Vorteil oder eine florierende Wirtschaft in einer Kredit gestützten, abgehängten Stadt. Bei Rueb bleibt von all dem nur ein Fragment.

Immerhin schaffen es die beiden zentralen Figuren zu einer gewissen Präsenz und Glaubwürdigkeit. Verena Bukal, mal in großer roter Abendrobe, mal in edlem Reiterinnen-Outfit, steuert ihre Claire am Klischee der versteinerten Alten vorbei, verleiht ihr einen irritierenden Charme, schlägt unerwartete verzweifelte Töne an. Bei Bukal ahnt man: Die Hölle, das ist die verpasste Liebe. In Capri hat sie ihrem früheren Geliebten ein Mausoleum gebaut. Durch sie wird er, der Looser, zum Heroen. Ein Frustbäuchlein hat sich Ill angefressen, denn sein Leben ist ökonmisch und ehetechnisch ein Desaster, seit er Claire gegen eine finanziell besser situierte Braut eingetauscht hat. Martina Struppek spielt Ills Ehefrau derart dümmlich und gefühlsamputiert, dass man sich nicht über das Töchterchen wundert, eine selbstgerechte Teenager-Kanaille (Laura Trapp). Ein wunderbares Darstelleinnen-Duo. Am Ende heben beide für den Mord am bösen Frauenfeind Alfred Ill die Hand.

Der wiederum wächst über sich hinaus. „Gott gebe, dass ihr vor eurem Urteil besteht“, sagt Ill am Ende, nach gnadenlosem Schuld-Anerkenntnis und dem Sieg über die Todesangst. Dieses seelische Wachstum macht Gregor Trakis sehr sanft, sehr sensibel, sehr intensiv spürbar.

Der Rest des Ensembles, bemüht sich wacker, doch die Inszenierung hängt nun mal meist im Klamauk fest. Am stärksten leiden darunter die Nicht-Profis, das Ensemble4. Nina Büch, Cecilia Paladines, Maria Siener, Heine Wendorff, Anne Jost, Amir Jazairi, Uwe Keller, Johannes Rolshausen, Ludwig Stroux, Reiner Wagner müssen unter anderem persönliche Bekenner-Auftritte absolvieren mit betulichem Grundton: „Ich wünsche mir …..eine Lärmschutzwand“. Sie schleppen Amazon-Pakete hin und her oder laufen, als Champagnerflaschen kostümiert, als Werbefiguren über die Spielfläche (Forian Barth). Die wiederum bietet allzu viel an, ist mal karge Black-Box, füllt sich dann mit krass buntem Plastik-Spielzeug, schließlich wallen pompöse goldene Vorhänge, und häufig übernimmt eine beeindruckend große Video-Leinwand das optische Kommando.