Premiere am Samstag, 7. Oktober Drei Opern an einem Abend mit Puccinis „Il Trittico“ im Saarbrücker Staatstheater

Wolfgang Nägele kommt aus Landsberg am Lech, er hat in München Philosophie und Literaturwissenschaft studiert. Schon als Schüler begeisterte er sich für Theater, hospitierte nach dem Abitur an verschiedenen Häusern. In München traf er auf den 2022 verstorbenen Opernregisseur und Intendanten Hans Neuenfels und wurde für zehn Jahre dessen Assistent. Nägele, der ursprünglich vom Schauspiel kam, spielt Klavier, kann eine Partitur lesen und hat mit Neuenfels Inszenierungen an Opernhäusern in Städten wie Bayreuth, Berlin, München oder Zürich verwirklicht.