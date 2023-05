Saarländisches Staatstheater stellt Spielplan 2023/24 vor Staatstheater startet mit einem neuen Schauspielchef in die nächste Saison

Als ganz besondere, weil spartenübergreifende Produktion sticht „Herzog Blaubarts Burg/ Hard Boiled Variations“ (Premiere 28. Oktober) hervor. Demis Volpi, einer der führenden Choreographen Deutschlands, Ballettchef an der Oper am Rhein, der in Hamburg die Nachfolge des legendären John Neumeier antritt, bringt seine Opern-„Choreographie“ für „Blaubart“ nach Saarbrücken und erweitert sie. SST-Ballettchef Stijn Celis steuert den zweiten Teil des Abends bei. Als neuen Gastchoreografen stellt Celis dieses Mal Bryan Arias vor, mit der Uraufführung „Odyssey“, von Ballettmanager Klaus Kieser wurde dies als „experimenteller Abend“ angekündigt. Arias hat einen sehr guten Namen, er arbeitete unter anderem an der Leipziger Oper, beim Zürcher Ballett und dem Staatstheater Wiesbaden. Erwähnenswert zudem: Das „Tanzfestival Saar“ läuft weiter, erste Premiere - der Doppelabend „Rituale“ (Ohad Naharin/Marco Goecke) - wird am 1. März 2024 sein. Ein großes neues Handlungsballett ist nicht im Programm, diese Rolle übernimmt Celis’ „Nussknacker“ aus dem Jahr 2021.