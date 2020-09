Museum St. Wendel : Ein Einschnitt für das St. Wendeler Museum

Das St. Wendeler Skulpturensymposion – hier Gabi Bejus Werk „Erinnerung an die Nike von Samothrake" (1972) – wird im nächsten Jahr 50. Die Leiterin des Museums St. Wendel gratuliert mit einem Ausstellungsprojekt. Foto: Bonenberger

St. Wendel Im März 2021 wird Cornelieke Lagerwaard nach über 30 Jahren den Leitungsposten im Museum St. Wendel verlassen, das seinen guten Ruf ihrem Einsatz verdankt. Als Kuratorin bleibt sie dem Haus erhalten. Was plant sie?

Eigentlich möchte Cornelieke Lagerwaard (geboren 1955) nicht darüber sprechen. Über ihren Abschied. Schließlich hat sie noch vier Projekte vor – jenseits der „Rentengrenze“, wie sie das nennt. Und sie möchte bis zuletzt als volle, frische Kraft wahr und ernst genommen werden, wie in den drei Jahrzehnten zuvor. Die langjährige Leiterin des St. Wendeler Museums im Mia-Münster-Haus sollte am 1. März 2021 in den Ruhestand gehen, nach über 30 Jahren an der Spitze eines Hauses, das seine Profilierung als ein geschätzter und unverzichtbarer Kunst-Standort ihr verdankt. Doch Lagerwaard wird, wie sie der SZ berichtet, als Kuratorin weiter beschäftigt bleiben, bis Ende 2021.

Für diese Rest-Zeitspanne hat sie sich viel vorgenommen. Sie möchte die stadtgeschichtliche Abteilung modernisiert übergeben. Nachdem schon jetzt die Dauerausstellung zur St. Wendeler Künstlerin Mia Münster (1894-1970) eine neue Form gefunden hat, soll auch die Sektion zu Nikolaus Lauer (1753-1824) neu eingerichtet werden. Der ist ein aus St. Wendel stammender Porträtmaler, der zunächst bei der Reichsgräfin Marianne von der Leyen in Zweibrücken engagiert war und dann am Berliner Hof seine Karriere fortsetzte. Anders als bei Münster plant Lagerwaard für Lauer keine biografisch fokussierte Ausstellung, sondern sie will die Pastellmalerei selbst zum Sprechen bringen. Ganz konkret: In kurzen Videofilmen sollen sich acht von Lauer Porträtierte vorstellen und ihr (Sozial-)Leben schildern. Die „Drehbücher“ schreibt Lagerwaard selbst, die Epoche soll lebendig werden.

Wirklich leicht machen es die ineinander fließenden Museums-Räume der Chefin nicht, taten es nie. Sie liegen im Obergeschoss des Hanns-Schönecker-Baus, der vier Pavillons aneinander reiht. Im Erdgeschoss ist zudem die Stadt- und Kreisbibliothek untergebracht, der Zugang über eine Treppe liegt in einer Ecke, fast versteckt. Großzügigkeit, wie man sie sich für zeitgenössische Kunst vorstellt, sieht anders aus. Trotzdem hat Lagerwaard das Haus über Wechselausstellungen genauso so positioniert: als einen Ort für aktuelle Kunst, der vorrangig regionalen Künstlern offen steht. Mutig in einem nicht-städtischen Umfeld, in der „Provinz“. Nicht von ungefähr konnte Lagerwaard 2017 auch die Landeskunstausstellung kuratieren. Sie kennt sich blendend aus, hat ebensolche Kontakte. Durch die Corona-Pandemie musste sie Projekte in das nächste Jahr verschieben – und kann sie durch die Neukonstruktion ihres Arbeitsverhältnisses trotzdem realisieren.

Noch in dieses Jahr fällt die Vorstellung des Stampfsymphonie-Zyklus der Klang- und Video-Medien-Künstlerin Claudia Brieske; die Eröffnung ist am Freitag nächste Woche (18. September). Brieske hat an der Saarbrücker Kunsthochschule (HBK) studiert und lehrt dort heute. Zu den Professoren und Studenten der Saar-HBK pflegt Lagerwaard seit Gründung der Hochschule 1989 engen Kontakt. Das spiegelt die Sommerausstellung nächstes Jahr, die den Arbeitstitel „Klassentreffen“ trägt. Lagerwaard hat noch einmal die Absolventen der ersten drei Jahrgänge zusammengetrommelt, beinahe 30 Künstler werden mit Werken aus allen Sparten vertreten sein. Ein originelles, sympathisches Projekt mit Mehrwert auch für die Saarbrücker Hochschule, die kostenfrei eine Art „Leistungsschau“ bekommt.

Cornelieke Lagerwaard geht im März 2021. Foto: Lagerwaard