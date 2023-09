Kleinkunstfestival Galgenhumor, ironische Zerfleischung und Jonglage – das war der dritte Tag der St. Ingberter Pfanne

Na bitte. Geht doch! Spätestens am zweiten Wettbewerbsabend hatte man den Comedian Piet Klocke herbei gesehnt, damit er mit einem genervten „Herrschaften!“ Disziplin einfordern möge: weil der zeitliche Ablauf schon wieder um eine fette Dreiviertelstunde überdehnt wurde. Der dritte Abend des St. Ingberter Kleinkunstwettbewerbs in der Alten Schmelz bewies nun, dass die Pfanne auch pünktlich auf den Herd kommen kann. Am Dienstag schmorte darin ein abwechslungsreiches Menü, bei dem man neue Zutaten kosten durfte.