St. Ingberter Pfanne : Handwerker-Witze, flirtende Flöten und ein Stand-up-Feminist

St. Ingbert Der zweite Tag des Kleinkunstwettbewerbs St. Ingberter Pfanne: Musikalisch Virtuoses, „Mensch ärger mich!“ und schwäbische Eigenheiten.

Gäbe es bei der Pfanne außer den beiden Hauptpreisen, dem Publikumspreis und dem Jugendjury-Preis des Kultusministers außerdem einen Feminismus-Preis, er hätte ihn sicher: Jean-Philippe Kindler. Der nordrhein-westfälische Meister im Poetry-Slam legte am zweiten Wettbewerbsabend zwar einen kontrovers aufgenommenen Auftritt hin, holte sich aber zum Schluss enthusiastischen Beifall mit seiner Entrüstung über die männliche Dominanz im diesjährigen Wettbewerb. Seine Kritik am Veranstalter (und damit an der Vorauswahl der Jury) sorgte für einen kleinen Eklat: „Weibliche Stimmen fehlen! Auch auf dieser Bühne!“, polterte der 23-Jährige am Sonntag in der St. Ingberter Stadthalle. „Wir bilden immer nur die männliche Sicht ab, das muss aufhören!“ Auch zuvor machte Kindler kein Hehl daraus, dass er es nicht darauf anlegte, zu gefallen: „Mensch ärgere Dich“ heißt sein Programm, für das man ihm sogar eigens eine große Leinwand herein rollte, auf die er ein selbst entwickeltes Gesellschaftsspiel mit zynischen Ereignisfeldern projizierte. Hier segelte jemand offensiv auf Provokationskurs: „Ich sehe viele Leute, die geärgert sind von mir. Das ist das Ziel!“, feixte Kindler. Dabei legte er mit seinem Spott über Beziehungsratgeber, Sensationsgier privater Fernsehsender, Politheuchelei und soziale Ungerechtigkeit den Finger in die richtigen Gesellschaftswunden. Doch mangelte es seiner kritischen Standup-Nummer an Durchzugskraft.