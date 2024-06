Festival am 12. Juli SR-Ferien-Open-Air in Dillingen — diese Stars werden dabei sein

Das Line-Up des „SR Ferien Open Air Dillingen 2024“ steht fest: Am Freitag, 12. Juli, treten ab 13 Uhr bei der 41. Ausgabe des Kult-Festivals, das erstmals im Dillinger Parkstadion steigt (wir berichteten), neben dem international erfolgreichen Berliner DJ und Musik-Produzent Alle Farben („Alright“) als Top-Act folgenden Künstlerinnen und Künstler live auf: die Pop-Musiker Joris („Nur die Musik“) und Iggi Kelly („Heard it All“), Social Media-Pop-Star Levent Geiger („2 Dumb Kids"), der Sänger, Songschreiber und Produzent Millenium Kid („Unendlichkeit"), Gitarren-Musikerin Damona, die deutsche Alternative-Pop-Band Zimmer 90 („What Love Is") sowie als saarländischer Vertreter die Saarbrücker Band Good Looking Wilson.