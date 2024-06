Festival am 12. Juli SR-Ferien-Open-Air in Dillingen — diese Stars werden dabei sein

Die Musiker von „Zimmer90“ hätten dagegen mit ihrer Single „What Love Is“ den „Soundtrack für Millionen von Recap-Videos in den Sozialen Medien“ geliefert, so die Veranstalter. 2023 gab die Alternative-Pop-Band aus Stuttgart fast 30 ausverkaufte Headliner-Shows und war auf über 40 Festivals in Deutschland, der Schweiz und Österreich mit dabei. Abgerundet wird das Bühnen-Programm von „Musik aus dem Saarland“. Die Saarbrücker Band Good Looking Wilson hat es mit ihren Songs in die Spotify-Playlist des Podcasts „Fest & Flauschig“ von Moderator Jan Böhmermann und Musiker Olli Schulz geschafft.