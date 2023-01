„Everyone is f*cking crazy“ : Neue SR-Serie macht Berlin zu Saarbrücken

Schauspielerin Via Jikeli (vorne), links ihr Skateboard-Double Pilar Monteiro. Foto: Tobias Keßler

Saarbrücken „Everyone is f*cking crazy“ heißt die neue Serie des Saarländischen Rundfunks. Die Serie spielt in Saarbrücken, entstand aber fast ausschließlich in Berlin – wieso?

„Halleluja, blauer Himmel!“, ruft ein Mann vom Filmteam. So richtig blau ist der Himmel zwar nicht, aber alle vor dem Saarlandmuseum sind erleichtert, ausnahmsweise regnet es mal nicht – denn an diesem Freitagmorgen stehen hier Außen-Dreharbeiten für eine Serie des Saarländischen Rundfunks an. „Everyone is f*cking crazy“ erzählt von vier jungen Menschen, die bei einer Psychotherapeutin in Behandlung sind – bis diese aus dem Fenster stürzt und stirbt. Die Vier beschließen, ihre Therapie alleine fortzusetzen, was laut Sender einige tragische Momente mit sich bringt, aber auch viele witzige.

Zu wenig Film-Infrastruktur im Saarland

Gruppenbild vor Musikhochschule und Staatstheater, von links: SR-Redakteur Christian Bauer, Autor John Karsten, Schauspielerin Maja Bons, Schauspielerin Via Jikeli und Produzent Henning Kamm. Foto: Tobias Keßler

Die achteilige Serie (à 25 Minuten) spielt in Saarbrücken, wo an diesem Freitag auch der letzte Drehtag stattfindet – an den 38 Tagen zuvor wurde aber ausschließlich in Berlin aufgenommen. Wieso? Das erklärt SR-Redakteur Christian Bauer, der für die Serie und unter anderem für den „Tatort“ an der Saar verantwortlich ist. „In Berlin war es kostengünstiger“, sagt Bauer, „Filme kosten sehr viel Geld, und wir haben im Saarland leider nicht so eine Infrastruktur, dass wir hier zu denselben Konditionen drehen könnten“. Man müsse zu viele Menschen, aus technischen wie künstlerischen Abteilungen, ins Saarland holen und hier unterbringen. „Und das würde dann einen großen Teil des Budgets kosten – Geld, das man doch eigentlich im fertigen Film sehen will.“

Wie Berlin zu Saarbrücken wird

Damit die Illusion des Handlungsortes Saarbrücken funktioniert, geht es am letzten Drehtag quer durch Saarbrücken für viele Außenaufnahmen; die werden dann so in den Folgen verteilt, dass man sich durchweg an der Saar wähnt. Zudem hätten die beiden Szenenbildnerinnen der Serie, erklärt Bauer, schon einen SR-„Tatort“ betreut, wüssten also, wie es hier ausschaut, und hätten dann in Berlin Drehorte gesucht und gefunden, die zum Saarland passen.

Double für die Skatebaord-Szenen

John Karsten, Autor der Serie „Everyone is f*cking crazy“ Foto: Tobias Keßler

Vor dem Saarlandmuseum dreht derweil eine junge Frau auf einem Skateboard ihre Runden, die einer der angereisten Schauspielerinnen von der Kleidung und Frisur her zum Verwechseln ähnlich sieht. Kein Wunder: Pilar Monteiro ist das skatende Double (mit Perücke) für Via Jikeli, die eine der vier Hauptrollen. Jikeli ist in der Nacht zuvor erst angekommen, zum ersten Mal in der Stadt und hofft nun angesichts Saarbrückens in den 38 Drehtagen zuvor „nicht zu sehr à la Großstadt Berlin“ gespielt zu haben.

Junge Menschen und psychische Krankheiten

Ausgedacht haben sich die Serie der Autor John Karsten und Luzie Loose; sie hatte 2021 den dritten SR-„Tatort“ des aktuellen Teams inszeniert, „Das Herz der Schlange“, und führt auch bei der Serie Regie. Für Autor Karsten, der den beim Ophüls-Festival 2017 prämierten Spielfilm „Club Europa“ geschrieben hat, „drängt es sich auf, gerade auch wegen der Pandemie, von Teenagern im Umgang mit psychischen Krankheiten zu erzählen“. Er selbst sei therapierefahren, das sei „eine lebensverändernde positive Erfahrung“ für ihn gewesen. Die Serie soll „Mut machen, sich Hilfe zu suchen“ und auch klar machen, dass es „Möglichkeiten gibt, zu einer psychischen Gesundheit zu kommen, auch wenn es sich so anfühlt, dass das sehr schwer ist“.

Im Herbst in der Mediathek