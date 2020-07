Kinowerkstatt St. Ingbert : Hommage an Morricone in der Kinowerkstatt

St. Die Kinowerkstatt St. Ingbert zeigt den Film mit der wohl bekanntesten Musik des jüngst verstorbenen Komponisten Ennio Morricone: Der Westernklassiker „Spiel mir das Lied vom Tod“ läuft am Freitag um 20 Uhr. Außerdem zu sehen: die Doku „Ronnie Wood – Somebody Up There Likes Me“ (Donnerstag, 20 Uhr; Samstag 20 Uhr) von Mike Figgis mit Ronnie Wood und seinen Kollegen bei den „Rolling Stones“.