Neunkircher Filmpreis Überraschung beim Rohrbach-Filmpreis: Finalistenfilm stand nicht auf der Shortlist

Überraschung beim Neunkircher Günter Rohrbach Filmpreis: Im Finale steht ein Film, der gar nicht auf der Shortlist der Vorjury stand – das Berliner Jugenddrama „Sonne und Beton“ nach dem Roman von Felix Lobrecht. David Wnendts Verfilmung gehörte zu den 64 Produktionen, die in diesem Jahr eingereicht und von der Vorjury gesichtet wurden, um der Hauptjury eine Auswahl von acht Filmen vorzulegen. Diese Hauptjury unter dem diesjährigen Vorsitz von Filmemacher Michael Bully Herbig hat jetzt die vier Finalistenfilme für den 13. Günter Rohrbach Filmpreis ausgewählt, dotiert mit insgesamt 26 000 Euro: das intensive Drama „Das Lehrerzimmer“ von İlker Çatak, prämiert mit fünf Deutschen Filmpreisen, „Roter Himmel“ von Christian Petzold, „Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war“ von Sonja Heiss – und „Sonne und Beton“. „Die Jury hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, aus den eingereichten Projekten den Film ‚Sonne und Beton‘ in die Finalisten mit aufzunehmen“, heißt es dazu in der Mitteilung der Stadt und der Filmpreis-Stiftung – es ist wohl ein Novum bei dem Neunkircher Filmpreis.