Novum bei Preisverleihung Das sind die Gewinner des Neunkircher Günter-Rohrbach-Filmpreises

Die Darstellerpreise (dotiert mit jeweils 3000 Euro) gingen an Laura Tonke für ihre Rolle in „Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war“ und Matthias Brandt für seine Rolle in „Roter Himmel“. Den Preis der Saarland Medien GmbH, dotiert mit 3500 Euro, erhielten İlker Çatak und Johannes Duncker für ihr Drehbuch zum Film „Das Lehrerzimmer“. Mit dem Preis des Oberbürgermeisters, ausgestattet mit 2500 Euro, wurde die Regisseurin Sonja Heiss für ihren Film „Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war“ ausgezeichnet – an diesem Abend die zweite Prämierung für den Film nach dem Roman des Homburger Schauspielers, Regisseurs und Autors Joachim Meyerhoff.