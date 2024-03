Streit um Breitz-Affäre geht weiter „Für uns war das teilweise eine Märchenstunde“

So schnell kann es gehen: Beantragt hatte die CDU-Landtagsfraktion diese Sondersitzung des Kulturausschusses schon am vergangenen Donnerstag – am Montag aber hatte sich die Situation der sogenannten Breitz-Affäre noch einmal dramatisch verändert. Am Donnerstag hatte ein vom SR veröffentlichter Chatverlauf zwischen Künstlerin Candice Breitz und Andrea Jahn, Vorständin der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz (SSK), Gräben offen gelegt: Jahn habe die Breitz-Ausstellung auf Druck der Kulturministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) abgesagt, die das Kuratorium der SSK leitet. Nach außen hin aber hatte man Einigkeit demonstriert. Am Sonntag dann wurde die Trennung zwischen Jahn und der Stiftung verkündet – Jahns Vertrag werde „einvernehmlich“ aufgelöst (wir haben berichtet).