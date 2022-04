Hochschule und Corona : Saar-Uni und HTW starten das Sommersemester im Präsenzbetrieb

Das Sommersemester verspricht auch für Studierende der Hochschulen im Saarland wieder mehr Normalität. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Saarbrücken Die Lehrveranstaltungen des Sommersemesters starten auch an den Hochschulen des Saarlandes größtenteils in Präsenz. Aus der Maskenpflicht wird eine Maskenempfehlung. Was aber Studierende bei Präsenzveranstaltungen auf dem Campus Homburg beachten müssen und was in Laboren noch gilt.

Mit den zahlreichen Lockerungen der Corona-Bestimmungen verspricht auch das Sommersemester für Studierende der Hochschulen im Saarland wieder mehr Normalität. So starten auch die Universität des Saarlandes und die Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) mit Präsenzbetrieb in das nahende Sommersemester, dessen Lehrveranstaltungen am 11. April beginnen.

So läuft das Sommersemester 2022 an der Universität des Saarlandes

Die Saar-Uni hat mitgeteilt, dass die Lehrveranstaltungen im Sommersemester in Präsenz mit digitalen Elementen stattfinden. Wo immer möglich, sollen statt reiner Präsenz hybride Formate angeboten werden. Die Einhaltung von Abstands-, Hygiene- und Masken-Regelung ist „weiterhin dringend empfohlen“ – gerade innerhalb der Gebäude. Die Maskenempfehlung wurde für den Bewegungsverkehr und am Sitzplatz, wenn der Abstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann, ausgesprochen.

Die Einhaltung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht gilt allerdings an universitären Einrichtungen, die dem Infektionsschutzgesetz unterliegen, weiter. So müssen beispielsweise Universitätsmitglieder in Homburg, aber auch die Hochschulambulanzen auf dem Campus Saarbrücken, einen Impf- oder Genesenennachweis besitzen. Also sind bei Präsenzveranstaltungen auf dem Campus Homburg weiter die Testpflicht in Gesundheitseinrichtungen sowie der 2G-Nachweis zu beachten. Ganz generell können Forschungs- und Praktikumslaboratorien im Normalbetrieb besetzt werden. Auch hier wird die Einhaltung von Abstands- und Hygieneregelungen dringend empfohlen, ebenso der medizinische Mund- und Nasenschutz im Begegnungsverkehr und bei weniger als 1,50 Meter Abstand.

Auch wenn die QR-Code-Aufkleber der Staysio App vorläufig noch auf den Tischen sind: Weil der Saarländische Landtag die Vorgaben zur Kontaktnachverfolgung aufgehoben hat, ist die rechtliche Grundlage für Erfassung und Speicherung personenbezogener Kontaktdaten entfallen, weshalb die Check-In Funktion der App vorläufig abgeschaltet ist. An der Universität ist damit, bis auf Weiteres, auch die Vorgabe, sich in Seminarräumen und Hörsälen zu registrieren, entfallen.

Für eine Übergangszeit wird die Universität bis Ende April eine Testung pro Woche für Mitarbeitende aufrechterhalten, auch das Bürgertestzentrum bleibt vorerst erhalten. Allerdings sollen Infektionsfälle auch weiterhin gemeldet werden (per Mail an coronafall@uni-saarland.de), aber ohne Angabe von Kontakten. Präsidium und Krisenstab, so teilt die Saar-Uni weiter mit, beobachten das Infektionsgeschehen und könnten auf strengere Regelungen und die sogenannte Hotspot-Regelung ausweichen, falls sich die Infektionslage ausweiten sollte.

So läuft das Sommersemester 2022 an der HTW Saar

An der HTW Saar finden Vorlesungen, Seminare und Übungen ebenfalls größtenteils in Präsenz statt. Onlinelehre werde nur ergänzend angeboten, nicht aber anstelle von Pflichtveranstaltungen: „Wir starten im Prinzip in Voll-Präsenz, und das wird auch Zeit. Hochschulen sind nicht nur Orte der Bildung, sondern auch der Begegnung und des Austauschs“, erklärt Sprecherin Katja Jung. Angebote für Onlinelehre gebe es unter anderem an den Fakultäten für Architektur und Bauingenieurwesen sowie für Ingenieurwissenschaften. Auch an der HTW wird die Maskenpflicht zur Maskenempfehlung, vor allem in Gebäuden. „Wir sind froh über jede und jeden, die Masken tragen“, sagt Jung.