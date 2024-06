Cellist Mario Blaumer Ein persönlicher Abschied mit Dvořák und Haydn

Myung-whun Chung schildert er als wahres Musikgenie ohne jeden Begriff von leicht oder schwer, auswendig dirigierend, mit sicherem Instinkt für musikalische Entscheidung. Der Dirigent der Herzen vieler DRP-Musiker ist Stanisław Skrowaczewski. Schnell habe man in den Proben gemerkt, dass der 1923 in Polen geborene Dauergastdirigent ein „vollkommenes Verständnis von den Strukturen in der Partitur hat, was so weit ging, dass er als selbst Komponierender ‚Man hört nicht die richtigen Dinge‘ korrigierend eingriff“.