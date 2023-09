Team Scheisse in Saarbrücken „Aber wie soll das denn gehen bei all den gottverfluchten Nazischweinen?“

Es ist ja immer so: Da gibt es diese eine Band, die man selbst und ein paar Dutzend andere so richtig gut findet und die dann vor 50 Leuten spielt wie The Clash in den 70ern. Als die auch kaum einer kannte. Aber wehe, diese Band wird größer, beliebter. Dann stempeln sie die 50 Leute ganz schnell als „Ausverkauf“ ab. Gestern noch Indie, heute Mainstream. Team Scheisse hätte das passieren können. Am Ende von Jan Böhmermanns viel beachteter Sendung „Nuhr im Zweiten“ trat die Band mit dem Titel „FA“ auf. Sie wurde bekannter und ein bisschen berühmt und dennoch: Team Scheisse ist einfach zu gut, zu clever, zu witzig, zu punkrock, um mal eben in die Mainstream-Falle zu tappen.