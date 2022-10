Neues Muscial von Frank Nimsgern : So kam Frank Nimsgerns neues Musical in Hof an

So kam Frank Nimsgerns neues Musical in Hof an

Hof/Saarbrücken Die Saarländer müssen sich noch gedulden, bis sie Frank Nimsgerns neues Musical hier zu sehen und hören bekommen. Nächstes Jahr soll es von Juni an im Merziger Zeltpalast laufen (wir berichteten).

Das Internet-Portal „Hochfranken-Feuilleton“ formulierte hingegen deutlich vollmundiger: Nimsgerns Altengland-Event Band und Orchester würden „die Affekte in pastosen Farben wie auf eine Großleinwand spachteln“. Und bei „Musicalzone.de“ heißt es schlichter aber gleichermaßen zustimmend: „,Jack the Ripper‘ ist ein rockiger Krimi mit großen Klang, der als solcher mit entsprechender Stimmung im atmosphärischen Bühnenbild fesseln kann, wobei manche Botschaft der Spannung etwas Abbruch tut.“ Und Harald Werder jubelt gar in der in Hof erscheinenden „Frankenpost“: „Diese Welturaufführung... ist schillernde Unterhaltung, die zieht, Freude macht und Freunde schafft.“ Bis Anfang Dezember läuft „Jack the Ripper“ noch in Hof (www.theater-hof.de) und von Juni 2023 an im Merziger Zeltpalast (www.musik-theater.de).