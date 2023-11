Neues Stück am Saarländischen Staatstheater In der Seelen-Rumpelkammer des Dorian Gray

So oder so katapultiert das gesamte Setting diesen „Dorian Gray“ geradezu demonstrativ weit weg von aktuellen Bezügen. Aber wohin will der Regisseur das Publikum stattdessen mitnehmen? Mutmaßlich in die Tragödie eines Gewissenlosen, in das Psychodrama des ungeliebten Kindes. Am Anfang war Erziehung, darauf verweist die Schluss-Sequenz, in der Grays unbarmherziger Großvater (Martina Struppek) den Jungen als „abseitiges Wesen“ und „Nichtsnutz“ dauerdemütigt.