Besucherrekord mit 550 Menschen Poetry-Slam-Meisterschaft im Saarland: „Das macht mich gerade sehr, sehr glücklich“

„Ich bin krass davon überwältigt, dass 550 Leute gekommen sind. Das macht mich gerade sehr, sehr glücklich“, sagt Andrea Maria Fahrenkampf. Sie ist sichtlich erschöpft. Gut zweieinhalb Stunden hat sie mit Bravour und Witz die diesjährigen saarländischen Poetry-Slam-Meisterschaften durchmoderiert. Nun braucht die am Fuß Verletzte wieder ihre Krücken. Dass der Dichterwettstreit am Freitagabend mit einem Besucherrekord so glatt über die Bühne gegangen ist, hat alle Beteiligten Kraft gekostet, aber war der Mühe allemal wert. „Poetry Slam nimmt gerade mächtig an Fahrt auf. Wir haben dieses Jahr jeden Monat einen Slam veranstaltet. Alle waren ausverkauft, so wie heute auch“, freut sich Fahrenkampf. Wie in den Jahren zuvor hat die bundesweit bekannte saarländische Slammerin diese saarländische Meisterschaft organisiert – mit ihren Kolleginnen und Kollegen des so genannten Dichterdschungel-Kollektivs.