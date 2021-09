Der Auftakt des Kleinkunstpreises „St. Ingberter Pfanne“ : Warum knackt Merkel den Luxuswagen von Bushido?

Matthias Reuter, angekündigt als „Tastaturgott aus dem Ruhrpott“, überzeugte mit skurrilen Geschichten und Songs. Foto: Sebastian Dingler

St. Ingbert Verletzt hat sich diesmal niemand beim Auftakt der „St. Ingberter Pfanne“ – anders als vor einem Jahr. Am Samstag in der Alten Schmelz in St. Ingbert konnte man sich über meist sehr gelungene Kleinkunst freuen.