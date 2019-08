Püttlingen Auch wenn eine Rave- und Techno-Gruppe bei einem Rock-Festival wie dem Rocco del Schlacko für manchen unpassend scheint: Scooter war am Eröffnungstag ein später Höhepunkt. Minimalsinnige Lieder wie „Bora!

Bora! Bora!“, „How Much Is the Fish“ oder „Hyper Hyper“ zielten dabei wie gewohnt nicht auf den Verstand, sondern das Tanzbein: Das Hüpfen von Bandfrontmann, Blondschopf H.P. Baxxter, überträgt sich sofort auf die Menge. Dazu lassen luftig bekleidete Tänzerinnen lasziv die Hüften kreisen, schießen Feuerwerkskörper über die Bühne, züngeln Flammen, explodieren Raketen, versprüht seine Gitarre Funken – eine stimmige Pyro-Show. Auch die wummernden Bässe schütteln die Fans mindestens in den ersten Reihen kräftig durch. Die sind teils schrill kostümiert, schleudern Stofftiere nach dem Sänger, lassen sich aus dem Graben ziehen – Höchstarbeit für die Sicherheitsleute.

Es war ein 75-minütiger Stimmungsschub, der mit 20 Minuten Verspätung um kurz nach 23 Uhr begann. Da hatte sich das Rocco-Gelände auf dem Sauwasen schon ein Stück weit geleert, die Fantas die Hauptbühne nach etwa anderthalb Stunden verlassen. Und zuvor einen Auftritt abgeliefert, den so mancher regelmäßige Fanta-Konzertgänger als eher durchwachsen einordnete – gerade mit dem bombastischen Vorjahresauftritt in St. Wendel im Gedächtnis, das sich unmittelbar an den WM-Krimi gegen Schweden mit Toni Kroos' späten Siegtor anschloss. Der mäßige Eindruck rührte wohl auch daher, dass es diesmal eine ganze Weile dauerte, bis Allgemeinvertrautes wie „Sie ist weg“, „Die da“, oder „Tag am Meer“ zwischen mehreren unbekannteren Songs erklang. Dann aber setzten Michi Beck, Smudo, Thomas D und And. Ypsilon unter anderem mit „Einfach“, „Danke“, „MfG“, „25“, „Zusammen“ und „Troy“ zum stattlichen Finale an.