Es ging gleich fetzig los So war das Neujahrskonzert vom Staatsorchester in Saarbrücken

Wie alle Jahre lud das Staatstheater am Neujahrstag zum Neujahrskonzert. Diesmal mit dem Motto „An American in Paris“, das sowohl an den New Yorker Broadway als auch in die Stadt der Liebe, Paris entführte. Vor vollem Haus ging es im Staatstheater schon gleich fetzig los: Leonard Bernsteins Ouvertüre zur komischen Operette „Candide“ eröffnete einen unterhaltsamen Abend mit vielen Musical-Melodien.