Umzug ins E-Werk So war das Wochenende beim „Fill in“-Jazzfestival in Saarbrücken – mit einer wahren Jazz-Legende auf der Bühne

So schön das Ambiente im Deutsch-Französischen Garten beim ersten „Fill In“-Festival vor einem Jahr auch war – der Umzug diesmal ins Burbacher E-Werk, wegen des nassen Bodens im DFG, erwies sich dann doch als Glücksfall für die drei Jazz-Abende. Denn so hatten der kubanische Pianist Alfredo Rodriguez und sein Publikum ein sicheres Dach über dem Kopf beim Gewitter am Samstagabend. Er und die Sängerin Zara McFarlane bekamen es dennoch mit einer anderen Konkurrenz zu tun: König Fußball ließ wohl so mancher Stuhl in der großen Halle leer. Somit waren es samstags deutlich weniger Zuschauerinnen und Zuschauer im E-Werk.